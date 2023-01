"Eine ganz, ganz bedeutende Verteidigungsministerin": Christine Lambrecht (SPD) hat die großen Erwartungen an sie in ihrem Amt bisher nicht erfüllt.

Bundeskanzler Olaf Scholz mag in der Politik keine Schlagzeilenhascher. Er schätzt vielmehr Fleiß und Verlässlichkeit. Deswegen hält er an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht fest. Noch.

Von Georg Ismar, Nicolas Richter und Mike Szymanski

Olaf Scholz sucht auf dem Holzpodest den kleinen Zettel, auf dem "OS" steht, positioniert sich, mit einem Stapel Karteikarten in der Hand. Es ist der Nikolaustag 2021, er stellt im Willy-Brandt-Haus seine Ministerriege vor. Als Christine Lambrecht an der Reihe ist, sagt er, die Frauen und Männer in der Bundeswehr hätten jemanden verdient, "der sich für sie einsetzt, der ein Herz für sie hat und der dafür sorgt, dass sie gut ausgestattet werden". Lambrecht sei eine, "die es auch kann". Sie werde "eine ganz, ganz bedeutende Verteidigungsministerin der Bundesrepublik Deutschland sein".