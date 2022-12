Christine Lambrecht ist am Mittwoch wieder nach Mali gereist. Sie war im April schon einmal da, wie dieses Bild aus dem Camp Castor in Gao zeigt.

Von Mike Szymanski, Bamako

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ist in der Nacht zum Donnerstag zu politischen Gesprächen und einem Truppenbesuch in Mali eingetroffen. Der letzte große Auslandseinsatz der Bundeswehr mit mehr als 1000 Soldaten steuert auf ein Ende zu. Die Bundesregierung will die Beteiligung an der UN-Stabilisierungsmission Minusma im westafrikanischen Mali auslaufen lassen. Im Mai 2024 soll der Einsatz nach elf Jahren beendet sein, hatte Lambrecht erklärt.