Die Corona-Pandemie sowie der Überfall der Terrorgruppe Hamas auf Israel und die israelische Gaza-Offensive haben nach Einschätzung des Verfassungsschutzes in den vergangenen Jahren zu einer verstärkten Sichtbarkeit von Antisemitismus in Deutschland geführt. "Mit Ausbruch des Gaza-Kriegs und den damit verbundenen Demonstrationen war auffallend, dass sich sonst im Hinblick auf Antisemitismus eher zurückhaltende Extremisten nun weitaus offener antisemitisch äußerten", teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz am Montag mit.