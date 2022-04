Mindestens 50 Menschen sterben auf einem Bahnhof in Kramatorsk. Ursula von der Leyen, die am Freitag nach Kiew reiste, verurteilt den Vorfall.

Bei einem Raketenangriff auf einen Bahnhof in Kramatorsk in der Ostukraine sind nach Angaben des Gouverneurs des Gebiets Donezk am Freitagmorgen 50 Menschen getötet und fast hundert verletzt worden. Etwa 4000 Menschen, die aus der Ostukraine fliehen wollten, haben sich laut dem Bürgermeister von Kramatorsk am Bahnhof aufgehalten. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij machte Russland für den Angriff verantwortlich. Der Kreml wies das zurück. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die am Freitag mit dem Zug nach Kiew reiste, bezeichnete den Vorfall als "verabscheuungswürdig". Von der Leyen besuchte auch den Kiewer Vorort Butscha, wo Hunderte Zivilisten getötet wurden. Der Ministerpräsident der Slowakei, Eduard Heger, der sie begleitete, gab bekannt, dass die Slowakei der Ukraine ihr S-300-Flugabwehrsystem geschenkt habe.