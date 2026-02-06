Zum Hauptinhalt springen

BundesländerWie berechtigt ist die Dauerfehde gegen den Finanzausgleich?

Lesezeit: 5 Min.

(Foto: SZ-Grafik: Julia Kraus; Foto: imago)

Bayern beklagt unablässig die hohen Zahlungen zum Ausgleich der Finanzkraft unter den Ländern. Aber stimmt das überhaupt? Ein Fachmann hat für die SZ nachgerechnet.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Manchmal klingt die Bayern-First-Rhetorik des Markus Söder schon ein wenig nach Donald Trump. Nimmt man aber seine jüngste Forderung nach einer Entlastung Bayerns beim Länderfinanzausgleich, dann ist ein Plagiatsverdacht fernliegend. Denn dass Bayern nach seiner Ansicht zu viel Geld in die föderale Solidarkasse einzahlen muss, hat der bayerische Ministerpräsident schon immer gesagt, und andere vor ihm. Das Thema ist Gegenstand einer weiß-blauen Dauerfehde mit dem bundesstaatlichen System.

Zur SZ-Startseite

Kampf gegen Erbschaftsteuer
:Wie die CSU reiche Familien glücklich macht

In den vergangenen Jahren wurden Großerben in Deutschland fast 7,4 Milliarden Euro Steuern erlassen – die Hälfte davon in Bayern. Der politische Einsatz für Vermögende ist dort seit Jahren massiv. Nun will die CSU die Steuer sogar ganz abschaffen.

SZ PlusVon Thomas Balbierer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite