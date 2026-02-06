Manchmal klingt die Bayern-First-Rhetorik des Markus Söder schon ein wenig nach Donald Trump. Nimmt man aber seine jüngste Forderung nach einer Entlastung Bayerns beim Länderfinanzausgleich, dann ist ein Plagiatsverdacht fernliegend. Denn dass Bayern nach seiner Ansicht zu viel Geld in die föderale Solidarkasse einzahlen muss, hat der bayerische Ministerpräsident schon immer gesagt, und andere vor ihm. Das Thema ist Gegenstand einer weiß-blauen Dauerfehde mit dem bundesstaatlichen System.