Solidarität mit der Ukraine sollen diese Fahnen am Nationalmuseum in Prag ausdrücken.

Der russische Angriff auf die Ukraine verändert das Selbstverständnis ehemals sozialistischer Länder wie Polen, Tschechien und der Slowakei - und ihre Rolle in der Europäischen Union.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Die ukrainische Flagge ist auf den Straßen in Warschau oder Prag allgegenwärtig. Sie weht vor Ministerien und Museen, klebt an den Fenstern von Schulen und Bäckereien. Auch jetzt, ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Der Beistand, den diese Länder leisten, die Hilfe, die sie Flüchtlingen gewähren, scheint viele Menschen mit Stolz zu erfüllen - ein lange vermisstes Gefühl in vielen ehemals sozialistischen Staaten.