„Wenn ich in No. 10 säße, dann wäre ich besorgt“

Labour-Regierung in Großbritannien

Labour gewann unter Keir Starmer vor einem Jahr mit großer Mehrheit die Wahl – nach 14 Jahren Opposition. Inzwischen führen in Umfragen die Rechtspopulisten von Nigel Farage. Wie konnte das passieren? Fragen an Alastair Campbell, einst Kommunikationsstratege von Tony Blair.

Interview: Michael Neudecker, London

Alastair Campbell, 68, war als Journalist unter anderem beim Daily Mirror, ehe er 1994 Pressesprecher des späteren Premierministers Tony Blair wurde. Campbell galt als einer der einflussreichsten Strategen in Blairs „New Labour“-Bewegung. Zum Gespräch empfängt er in seinem Wohnzimmer in Nord-London, wenige Tage vor dem ersten Jahrestag der Wahlen 2024.