Im NS-Prozess gegen einen früheren Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen hat sich der Angeklagte für unschuldig erklärt. Sachsenhausen sei ihm unbekannt, sagte der 100-jährige Josef S. am Freitag in der Gerichtsverhandlung in Brandenburg an der Havel. In der Befragung äußerte sich S. zwar zu seinem Lebenslauf, nicht aber zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft, als SS-Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen zwischen 1942 und 1945 Beihilfe zum Mord in mindestens 3518 Fällen geleistet zu haben. (AZ: 11 Ks 4/21)