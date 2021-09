Prozessbeobachter warten in Itzehoe vergeblich auf das Erscheinen der Angeklagten Irmgard F.

Die frühere Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof, Irmgard F., ist offenbar mit Taxi und U-Bahn geflohen. Man müsste jetzt sehen, ob man ihr "heute noch habhaft werden" könne, erklärt der Richter an einem durch und durch surrealen Vormittag.

Von Peter Burghardt, Itzehoe

"Ja, guten Morgen", sagt der Vorsitzende Richter Dominik Groß, als dieser NS-Prozess losgehen soll. Donnerstag, kurz nach zehn Uhr, ein improvisierter Saal des Landgerichts Itzehoe an einem Ort namens China Logistic Center. Eigentlich soll nun Irmgard F. hier sitzen; die frühere Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof ist angeklagt wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11 000 Fällen. Aber es sei nun so, dass man nicht anfangen könne, informiert Groß die verblüfften Zuhörer. "Nach Lage der Dinge ist die Angeklagte flüchtig."