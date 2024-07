Prozess gegen KZ-Mitarbeiterin:Warum so spät?

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Für die schwachen, kranken, ausgemergelten Menschen war es der letzte Weg, den sie in ihrem Leben gehen mussten, und Irmgard F. konnte den Weg von ihrem Bürofenster aus sehen. Er begann am Lagertor oder am Sammelplatz, und er endete in der Gaskammer und am Krematorium, aus dessen Schornstein ständig Rauch aufstieg. Unmöglich, nicht zu wissen, was da vorging, undenkbar, das Morden übersehen zu haben, schon gar für die Sekretärin des Lagerkommandanten, über deren Schreibtisch die Bestellung von Gasschutzmaterial gegangen sein muss oder die Befehle zur Abholung von Zyklon B.