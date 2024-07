Von Johannes Bauer, Leipzig

Die Dringlichkeit ist sofort greifbar. „Frau Vorsitzende, Herr Mandelbaum ist gestorben“, sagt sein Anwalt über einen der KZ-Überlebenden, der bis vor Kurzem noch als Nebenkläger in diesem Prozess aufgetreten ist. Im Prozess geht es um eine mögliche Schuld von Irmgard F., die für ihre Tätigkeit als Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof vom Landgericht Itzehoe Ende 2022 zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden war – wegen Beihilfe zum Mord in 10 505 Fällen und zu fünf Mordversuchen. Gegen das Urteil ging die 99-Jährige in Revision, über die nun am Mittwoch der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig verhandelt.