Vor der Bundestagswahl am Sonntag hat die Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten in Deutschland an die Wahlberechtigten appelliert, ihre Stimme für den Erhalt von Demokratie und Menschenrechten einzusetzen. Die Leitungen der KZ-Gedenkstätten warben für sozialen Zusammenhalt und die Verteidigung einer kritischen Geschichtskultur. Dass bundesweit Millionen Menschen in diesen Tagen für die rechtsstaatliche, soziale und freiheitliche Demokratie auf die Straße gingen, sei ein ermutigendes Zeichen, erklärten sie, wie die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen am Mittwoch in Hamburg mitteilte.