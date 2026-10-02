Friedenspreis für die Nato : Kehrt das „Grauen des Krieges“ zurück nach Deutschland? Merz warnt davor

Der Bundeskanzler nutzt eine Laudatio für eine Ansprache, wie er sie noch nicht gehalten hat. Eindringlich warnt er vor der Gefahr aus Russland, spricht über die Verantwortung Deutschlands und legt sich mit der AfD an.