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Arabische HalbinselSie gehen als Kuwaiter ins Bett und wachen als Staatenlose auf

Lesezeit: 4 Min.

Plötzlich ungültig: Viele Kuwaiter haben ihren Pass verloren.
Plötzlich ungültig: Viele Kuwaiter haben ihren Pass verloren.
Jaber Abdulkhaleg/AP

Mehr als 70 000 Kuwaitern wurde der Pass entzogen. Die Behörden sagen, man wolle Betrugsfälle bei der Staatsangehörigkeit beenden. Aber es trifft vorwiegend Frauen und Kritiker des Systems.

Von Bernd Dörries, Beirut

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Die Kuwait al-Youm, die offizielle Gazette des kuwaitischen Staates, gehörte viele Jahre lang nicht zur spannendsten Lektüre des Landes. Neue Gesetze wurden veröffentlicht, öffentliche Aufträge ausgeschrieben. Es waren Texte für Juristen, Geschäftsleute und die Liebhaber bürokratischer Endlossätze.

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