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IranDie Golfstaaten wollen ihre wichtigste Ressource zurück: Frieden

Lesezeit: 4 Min.

Die arabischen Länder der Golfregion bangen um ihr Geschäftsmodell: Containerschiffe im Hafen von Schardscha, das zu den Vereinigten Arabischen Emirate gehört.
Die arabischen Länder der Golfregion bangen um ihr Geschäftsmodell: Containerschiffe im Hafen von Schardscha, das zu den Vereinigten Arabischen Emirate gehört. AFP

Wie die Länder am Persischen Golf versuchen, einen Umgang mit dem aggressiven Nachbarn Iran zu finden – und durch die Straße von Hormus nicht erpressbar zu werden.

Von Raphael Geiger, Istanbul

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Die Bilanz der Nacht klang am Mittwochmorgen in Kuwait so: eine ballistische Rakete, fünf Marschflugkörper, 33 Drohnen, Explosionen, ausgelöst durch die eigene Luftabwehr – und vier verwundete Soldaten. Verletzt durch Angriffe des Nachbarn Iran, dem Kuwait nie den Krieg erklärt hat.

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:Teheran will Krieg, aber nur ein bisschen

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