Wie die Länder am Persischen Golf versuchen, einen Umgang mit dem aggressiven Nachbarn Iran zu finden – und durch die Straße von Hormus nicht erpressbar zu werden.

Die Bilanz der Nacht klang am Mittwochmorgen in Kuwait so: eine ballistische Rakete, fünf Marschflugkörper, 33 Drohnen, Explosionen, ausgelöst durch die eigene Luftabwehr – und vier verwundete Soldaten. Verletzt durch Angriffe des Nachbarn Iran, dem Kuwait nie den Krieg erklärt hat.