Es scheint, als erwache das etwas in die Jahre gekommene Credo „Wandel durch Handel“ gerade zu neuer Blüte, wenn auch in ganz anderer Gestalt als früher von westlichen Demokratien erdacht, und mit ganz anderen Akteuren. Der wichtigste von ihnen: Jared Kushner , US-amerikanischer Unternehmer, Immobilieninvestor und, nicht ganz nebensächlich: Ehemann von Ivanka Trump, der Tochter des früheren und möglicherweise auch künftigen US-Präsidenten Donald Trump .

In Trumps erster und bisher einziger Amtszeit diente Schwiegersohn Kushner dem Präsidenten unter anderem als Chefberater und als Sonderbeauftragter für den Nahen Osten, und er schuf im Weißen Haus eine neuartige Innovationsabteilung, die etwa Lehren aus der Privatwirtschaft auf das Regierungshandeln übertragen sollte. Jetzt treibt Kushner Investitionen in einer Region voran, in der die damalige Trump-Regierung sich besonders für Deals unterschiedlicher Art ins Zeug legte: auf dem westlichen Balkan.

Kushner will ein Hotel bauen, wo eine Ruine als Mahnmal steht

In Belgrad zum Beispiel, der Hauptstadt Serbiens, will Kushner einen Hotelkomplex errichten – nicht irgendwo, sondern an dem historisch äußerst delikaten Ort, an dem bis heute die Ruine des Hauptquartiers des ehemaligen jugoslawischen Generalstabs klafft. Bombardiert wurde das Gebäude 1999 durch die Nato, die auf diese Weise die serbisch dominierte Führung in Belgrad von Verbrechen gegen die albanische Bevölkerung in Kosovo abbringen wollte.

Das Hauptquartier der serbischen Armee in Belgrad wurde 1990 von der Nato bombardiert.

Das zu großen Teilen zerstörte Gebäude steht als Mahnmal unter Denkmalschutz. Oppositionspolitiker sehen in Kushners Hotelplänen eine „Verhöhnung“, einen „Schlag ins Gesicht“ der Menschen, denen das Trauma des Krieges bis heute in den Knochen stecke. Es gab Unterschriftenaktionen, Rücktritte von Behördenleitern, doch Serbiens Regierung blieb unbeirrt: Mitte Mai unterzeichnete sie mit Kushners Investmentfirma Affinity Partners den Vertrag über die Nutzung des Geländes für den Hotelbau – und erklärte der skeptischen Öffentlichkeit, der Investor verpflichte sich, an der Stelle auch ein Gedenkzentrum für „alle Opfer der Nato-Aggression“ von 1999 zu errichten.

Trump war an dem Ort schon interessiert, ehe er Präsident wurde

Es ist ein Deal, in dem Donald Trumps pragmatischer Zugang zu den Angelegenheiten des westlichen Balkans widerhallt. Einem Bericht der New York Times zufolge war an der Anbahnung des Großinvestments seinerzeit auch Trumps früherer Sondergesandter für die Region beteiligt: Richard Grenell. Dieser machte nie einen Hehl daraus, dass er auf dem westlichen Balkan auch unter Business-Gesichtspunkten beträchtliches Potenzial sehe. Im politischen Teil seines Wirkens unter Trump bahnte er mit den Regierungen Serbiens, Albaniens und Kosovos Pläne für einen Gebietstausch an, eine Verschiebung der Grenze zwischen Serbien und Kosovo nach ethnischen Kriterien – was etwa aus Sicht der Bundesregierung, die sich den Plänen entgegenstemmte, möglicherweise einen neuen Flächenbrand auf dem Balkan hätte auslösen können.

Wie die New York Times weiter berichtet, hatte Donald Trump bereits 2013, als er noch nicht US-Präsident, sondern lediglich New Yorker Immobilieninvestor war, Interesse an der Ruine des Generalstabsquartiers in Belgrad gezeigt; allerdings wurde seinerzeit nichts aus seinen Investitionsplänen. Jared Kushner erklärt dazu, er habe „keine Ahnung“ von derartigen früheren Ideen seines Schwiegervaters gehabt: „Ich bezweifle auch, dass er irgendeine Ahnung von dem Geschäft hat, an dem wir jetzt arbeiten.“

Auch in Albanien plant Kushner Luxushotels an sensiblen Orten

Nicht nur in Serbien, sondern auch in Albanien plant Kushner große Investitionen, wie er selbst auf X bestätigt hat. So soll ein Luxushotelkomplex an der Mittelmeerküste entstehen, im Mündungsdelta der Vjosa, die als einer der letzten Wildflüsse Europas gilt. Erst im vergangenen Jahr hat die albanische Regierung den ganzen Flusslauf, von der griechischen Grenze bis zum Meer, zum Nationalpark erklärt.

Der Vjosa-Nationalpark in Albanien.

Auf kritische Nachfragen zu den Umweltauswirkungen dieses und eines weiteren Kushner-Projekts auf der Insel Sazan reagiert die Regierung mitunter gereizt: Premierminister Edi Rama schob eine Journalistin, die ihn dazu bei einer Pressekonferenz im März löcherte, mit einem Griff ins Gesicht zur Seite. Später erklärte Rama, es habe sich um ein „freundschaftliches Schulterklopfen“ gehandelt. Bei anderer Gelegenheit erklärte er, der geplante Kushner-Bau werde Sazan zu einem „Juwel in der Krone des Mittelmeer-Tourismus“ machen.

Auch Serbiens Präsident Aleksandar Vučić preist den Investor aus Amerika in den lieblichsten Tönen. Nach Kushners Besuch in Belgrad am vergangenen Mittwoch schwärmte Vučić: Das „grandiose Hotel“, das dieser dort plane, werde dazu beitragen, die Stadt zu einem attraktiven Standort zu machen für „die größten Unternehmen, Universitäten und internationalen Institutionen, aber auch zu einer Inspiration für Künstler, Wissenschaftler und vor allem junge Leute aus aller Welt.“

Ist es nicht verwerflich, dass das seinerzeit von der Nato unter US-Führung bombardierte Regierungsgebäude jetzt von einem US-Investor übernommen wird? Überhaupt nicht, sagt Richard Grenell, Trumps früherer Balkanbeauftragter, der den Deal mit angebahnt hat. Im Gegenteil: Es handle sich um eine Chance, ein „Symbol früherer Zwietracht in eine Brücke der Freundschaft und Erneuerung zu verwandeln“. Für den Fall, dass Trump dieses Jahr erneut gewählt wird, rechnet Grenell sich laut New York Times wieder Chancen auf einen Posten in der Regierung aus. Diesmal vielleicht sogar als Außenminister.