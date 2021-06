Von Markus Hametner

Die einen finden sie nützlich, die anderen sehen in ihnen ein Symbol der menschgemachten Erderwärmung: Kurzstreckenflüge. Über wenige Dinge streiten sich Befürworter und Gegner seit Jahren so leidenschaftlich. Wenige Monate vor der Bundestagswahl ist das Thema auch im Wahlkampf gelandet und zum ersten Mal scheint ein Ende der Kurzstreckenflüge tatsächlich denkbar. Das liegt zum einen am politischen Aufstieg der Grünen. Sie wollen Kurzstreckenflüge langfristig abschaffen. Aber selbst in der Union tut sich etwas: Ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet zeigt sich offen dafür, auf die kurzen Flüge zu verzichten. "Okay, ich bin dabei", sagte Laschet unlängst. "Wenn wir uns anders schnell bewegen können" - etwa auf der Schiene.