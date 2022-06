Kurzinformation:Beitrittskandidat

Die EU-Kommission in Brüssel empfiehlt den Beitrittskandidatenstatus. Entscheiden aber muss der Europäische Rat.

Von Matthias Kolb

Seit Monaten verlangt Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij, mit Unterstützung vieler Osteuropäer und des Europaparlaments, dass seinem Land der Status "Beitrittskandidat" verliehen wird. Den offiziellen Antrag auf eine EU-Mitgliedschaft hat die Ukraine kurz nach dem Angriff Russlands gestellt. Beim EU-Gipfel am 23. und 24. Juni werden die Staats- und Regierungschefs darüber beraten. Was außerhalb Brüssels kaum jemand weiß: "Beitrittskandidat" hat keine rechtliche Bedeutung, daraus entstehen weder Rechte noch finanzielle Ansprüche. Artikel 49 des EU-Vertrags kennt nur einen "antragstellenden Staat". Daher sagen manche, dass die Mitglieder über einen Kunstbegriff streiten. Für die Ukraine ist der Status politisch bedeutsam: Er zeigt eine Perspektive für die Aufnahme in die EU auf, die vor Kriegsbeginn von den Mitgliedstaaten explizit ausgeschlossen worden war. Dass Beitrittskandidaten vor Frust nicht geschützt sind, weiß Nordmazedonien. Das Land erhielt den Status schon 2005. 2009 empfahl die Kommission den Start von Beitrittsverhandlungen. Diese haben jedoch bisher nicht begonnen, da sie der Europäische Rat einstimmig beschließen müsste und Bulgarien blockiert. Insofern gibt kein EU-Land etwas auf, wenn der Wunsch der Ukraine erfüllt wird.