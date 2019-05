18. Mai 2019, 10:27 Uhr Strache-Video Kurz schließt offenbar weitere Zusammenarbeit mit Strache aus

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will sich laut Medienberichten von seinem Vizekanzler Heinz-Christian Strache trennen. Dem FPÖ-Chef blieben damit zwei Optionen. Strache will am Samstagmittag eine Erklärung abgeben.

Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) steht offenbar vor dem Aus: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schließt Medienberichten zufolge eine weitere Zusammenarbeit mit dem FPÖ-Chef aus. Ein Rücktritt oder eine Entlassung des 49-jährigen Strache dürfte damit die logische Folge sein.

Strache hat am späten Vormittag einen Termin im Kanzleramt. Am Samstagmittag wird eine Pressekonferenz erwartet, Strache will laut der Nachrichtenagentur Reuters um 12 Uhr eine Erklärung abgeben. Als möglicher Nachfolger gilt der ehemalige FPÖ-Bundespräsidentschafts-Kandidat Norbert Hofer. Er ist im Kabinett aktuell Verkehrsminister.

Hintergrund der Regierungskrise in Österreich sind Videoaufnahmen, in denen FPÖ-Chef Strache einer vermeintlichen Investorin Staatsaufträge für Parteispenden in Aussicht stellt. Die Aufnahmen, die Strache schwer belasten, wurden der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel zugespielt. Oppositionsparteien hatten nach Bekanntwerden des Videos nicht nur Straches Rücktritt gefordert, sondern auch Neuwahlen.

Auf den brisanten Aufnahmen ist zu sehen, wie Strache vor seiner Regierungsbeteiligung 2017 einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte mutmaßlich illegale Geschäfte anbot, falls sie ihm zum Wahlsieg verhelfe. Das Video entstand wenige Monate vor der Nationalratswahl 2017. Damals hatte die ÖVP unter Sebastian Kurz gerade die Koalition mit der SPÖ beendet. Bei der Wahl kam die FPÖ auf 26 Prozent. Seit Dezember 2017 regieren ÖVP und FPÖ gemeinsam.