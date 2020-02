Detailansicht öffnen (Foto: Artek)

Festzurren, zusammenbinden, abschleppen. Klar. Aber anlehnen? Dass sich ein Seil durchaus auch als Arm- und Rückenlehne für einen Stuhl eignet, zeigen nun die französischen Designerbrüder Ronan und Erwan Bouroullec. Für die finnische Designmarke Artek entwarfen sie den Rope Chair, der eben auf der Stockholmer Möbelmesse vorgestellt wurde. Zu dem klassischen Stuhl aus mattem Stahl in Schwarz oder Weiß bieten die farblich passenden Seile einen klugen Kontrast und verleihen dem Rope Chair eine ungewöhnliche Anmutung. An Bequemlichkeit soll es dem Sitzmöbel dabei jedoch nicht mangeln; lediglich beim Verrücken dürfte der Moment des Anpackens an der Lehne kurz für Irritation sorgen (artek.fi).

Eine Kontonummer gab es mit Sicherheit noch nie auf dem Cover einer italienischen Vogue zu sehen. Diesmal hat es allerdings einen guten Grund: Damit möchten die Macher der Februarausgabe ihre Leser dazu motivieren, für den Erhalt Venedigs zu spenden. Die Rekordhochwasser haben im Winter 2019 deutliche Verwüstungen hinterlassen, dazu kommen die Salzwasserschäden, die seit Jahrzehnten an den historischen Bauten nagen und unter denen die Bevölkerung zu leiden hat. Auf dem Cover zu sehen ist das bekannte italienische Model Vittoria Ceretti, die auf einer Gondel ein Schild aus Stein in der Hand hält. Darauf steht: Protect Venice - samt Kontoinformation des Notfallfonds von Venice Council. Bereits mit der Januarausgabe 2020 sorgte Vogue Italia für Furore: Die Redaktion verzichtete komplett auf Fotoshootings und ersetzte sie durch Illustrationen, um auf den enormen Energieverbrauch für die Produktion eines solchen Hefts hinzuweisen. Das damit gesparte Geld soll ebenfalls nach Venedig gehen, an das Museum Fondazione Querini Stampalia, das von der Flut auch stark beschädigt wurde.

Detailansicht öffnen (Foto: Sam Rock für Persol x A.P.C)

Eine Pilotenbrille? Kennt jeder. Aber wer hätte gedacht, dass es sogar für Straßenbahnfahrer ein eigenes Sonnenbrillenmodell gab? So etwas findet man natürlich nur in Italien. Dort hat die Firma Persol Ende der Fünfzigerjahre für Turiner Tramfahrer das Modell 649 entwickelt. Extra große Gläser, markanter Rahmen - so cool, dass sie sogar Schauspieler Marcello Mastroianni 1961 im Film "Scheidung auf italienisch" trug und die 649 damit weltberühmt machte. Jetzt kommt der Klassiker in Zusammenarbeit mit der französischen Marke A.P.C. zurück. Entworfen wurden drei neue Modelle, unter anderem eines mit weißem Rahmen, für den sich A.P.C.- Gründer Jean Touitou von Kurt Cobain inspirieren ließ, der ja bekanntlich vor allem weiße Brillen trug. Ob er damit auch Straßenbahn fuhr, ist leider nicht bekannt (erhältlich in allen A.P.C.-Boutiquen sowie unter apc.fr).

125 Jahre Bling-Bling feiert diesea Jahr das österreichische Unternehmen Swarovski. Seit 1895 bringen die Kristalle, Edelsteine und synthetischen Diamanten Mode, Design und Schmuck zum Funkeln. Zum großen Fest passend plant die Firma eine Jubiläumskollektion, ein Buch, diverse Events sowie einen Dokumentarfilm. Gegründet wurde Swarovski in dem kleinen Tiroler Ort Wattens, in dem heute noch produziert wird. Nebenan finden sich auch die "Kristallwelten", eine Art Glitzer-Freizeitpark, der seit 1995 bereits mehr als 14 Millionen Besucher zu vermelden hatte und einst von André Heller gestaltet wurde. Dort findet sich auch der Centenar, der mit 310 000 Karat größte je geschliffene Kristall.

Detailansicht öffnen (Foto: Swarovski)

Was genau passiert eigentlich mit all den Kleidungsstücken, die beschädigt sind oder kleine Fehler haben, reklamiert wurden und deshalb nicht mehr regulär verkauft werden können? Manches davon kommt als sogenannte B-Ware in Outlets, der Rest wird häufig verbrannt. Die schwedische Marke COS hat sich nun zum zweiten Mal mit dem Unternehmen Renewal Workshop zusammengetan, um aussortierten Kleidungsstücken ein zweites Leben zu geben. Beschädigte Reißverschlüsse werden repariert, leichte Gebrauchsspuren entfernt, aufgeplatzte Nähte geschlossen. Alles kein Hexenwerk, trotzdem bisher keineswegs üblich in der Modebranche. Die rund 800 restaurierten Teile aus den vergangenen zwei Saisons werden als "Restore Collection" in dieser und nächster Woche zu reduzierten Preisen unter anderem in den COS-Filialen in München und Berlin verkauft.