Für Christian Louboutin ist "Nude" keine Farbe, sondern vielmehr ein Konzept. Das galt schon 2013, als der französische Schuh- und Taschendesigner die ersten fünf Paar Schuhe seiner gleichnamigen Kollektion auf den Markt brachte. Als Ode an die Inklusion und stets gegenwärtige Idee von Diversität wollte Louboutin schon damals die Farbe verstanden wissen, die acht unterschiedliche Hauttöne imitiert. Und darüberhinaus befindet der 57-Jährige ganz bescheiden: "Der Nude-Schuh verschwindet, um die Silhouette des Beins hervorzuheben". Für noch mehr Auswahl erweitert er nun die Kollektion von fünf auf acht Schuhmodelle: von Stilettos, garniert mit einer Schleife, über Pumps hin zu Sneakers und Sandalen - alle natürlich versehen mit Louboutins Markenzeichen, der typisch knallroten Schuhsohle. Neben dazu passenden Handtaschen gibt es auch erstmals Schuhe für Männer sowie zwei Unisex-Modelle. Die "Nudes"-Kollektion ist exklusiv nur bei Mytheresa, dem Anbieter von Luxusmode, erhältlich (mytheresa.com).

Es gibt T-Shirts aus recycelten Plastikflaschen, aus Bambus und Ananas-Blättern oder Lachshaut und Algen. Aber ein T-Shirt aus Buchenholz-Fasern? Warum eigentlich nicht, befand das Münchner Label Whytes, das ohnehin den Anspruch hat, die Modewelt langsamer zu machen. Seit seiner Gründung 2015 setzen die beiden Gründer auf ein einziges Produkt: ein weißes T-Shirt für Männer. Nun haben sich Nadia Botzenhard und Thomas Escher mit den Microfaserspezialisten der österreichischen Firma Lenzing zusammengetan, um die Buche und das klassische T-Shirt zusammenzuführen. Dafür wird heimisches Buchenholz zu Zellstoff verarbeitet, der daraus gewonnene und von einzelnen Holzfasern gereinigte Flaum wiederum wird in der Spinnerei zu einem mikrofeinen Garn verarbeitet, auch Modal genannt. Das Holz stammt dafür meist aus den Resten, die bei Bau- und Möbelindustrie abfallen. Ein weiterer Vorteil: Die Buche wächst hierzulande nach, daher fallen weniger Transportwege an, zudem verbraucht sie im Anbau deutlich weniger Wasser. All die Mühen merkt man dem T-Shirt nicht an, es darf einfach nur gut aussehen (whytes.co).

Die Schuhindustrie stößt jedes Jahr 700 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid aus. Um zumindest den firmeneigenen Verbrauch zu verringern, haben sich nun Adidas und Allbirds zusammengetan, um einen Sportschuh mit dem "niedrigsten je erfassten" CO₂-Ausstoß zu entwickeln. Dafür wollen die beiden Schuhhersteller Erkenntnisse über Innovationen in Sachen Nachhaltigkeit austauschen: angefangen von der Materialauswahl, bis zur Produktion hin zu Transport, für den erneuerbare Energien und Treibstoffe zum Einsatz kommen sollen. Das Endresultat solle ohne Kompromisse für Athleten oder Planeten auskommen, so der hehre Wunsch. "Unsere große Hoffnung ist, dass diese Kooperation andere Leute dazu anregen wird, sowohl ihre besten Ideen als auch ihre Forschung miteinander zu teilen", so Tim Brown von Allbirds. Schließlich gehe es um ein Problem, das von einer Firma nicht alleine gelöst werden könne.

Die Suche nach der richtigen Lampe kann zäh sein. Umso glücklicher darf sich derjenige schätzen, der ein Modell gefunden hat, das gefällt. Damit die Suche für Terrasse oder Balkon abgekürzt werden kann, hat die schwedische Firma Kauppi & Kauppi die formschöne Hängelampe "Ohm Pendant" wetterfest gemacht, damit sie auch draußen zum Einsatz kommen kann. In Hochglanz-Weiß oder Schwarz ist die Lampe in zwei unterschiedlich langen Schirmen aus klarem oder milchigem Glas erhältlich, die starken Sonnenstrahlen und Regenschauern trotzen. Die "Ohm Pendant" hängt an einem schwarzen Gummikabel, das sich gut an Decke oder Ast befestigen lässt (kauppikauppi.se).

Ob Schlager, Politik oder Mode: Kein Sommer ohne Comeback. Die italienische Firma Furla bringt daher die Allzeit-Lieblingstasche "Metropolis" neu heraus: in unterschiedlichen Größen und Varianten als Umhänge- oder Henkeltasche und in knalligem Gelb, Blau und Orange (ab 185 Euro, furla.com).