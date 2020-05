Detailansicht öffnen (Foto: Hersteller)

Rebellisch sehen diese Röcke für "Rebel Girls" nicht unbedingt aus, etwas trotzig Zusammengewürfeltes würde auch nicht dem Stil von Ici Maintenant entsprechen. Die Schweizer Marke steht für schlichte Eleganz und ausgesuchte Stoffe. Die kleine Serie mit Entwürfen, die das Label gerade lanciert hat, bezieht sich auf Heldinnen aus den erfolgreichen Rebel-Girls-Jugendbüchern über besondere und eigensinnige Frauen - und darunter sind eben auch viele Stilikonen: Lee Radziwill zum Beispiel, Kunstsammlerin Peggy Guggenheim oder Autorin Tania Blixen. Einigen von ihnen hat Ici Maintenant sozusagen posthum einen Rock auf den Leib geschneidert, mal schmal oder in bequemer Weite, aus ozeanblauer Spitze oder Blumenstoff. Dieses figurbetonte Modell mit breiter Borte ist nach der afroamerikanischen Sängerin Lena Horne benannt, deren Biografie einiges an Extravaganz vereinte: Sie war Jazzinterpretin, die erste Schwarze mit Langzeitvertrag mit einem großen Hollywoodstudio, sie engagierte sich als Bürgerrechtlerin, stand unter Kommunismus-Verdacht - und hatte ihr Leben lang ein Faible für bühnenreife Mode (icimaintenant.ch).

Detailansicht öffnen (Foto: Mario Testino/Taschen Verlag, Köln)

Nie war die Sehnsucht nach Italien größer als in einer Zeit, in der man so lange nicht hinfahren durfte. Der dampfende Teller Pasta, die kalte Flasche Prosecco, Paolo Conte im Ohr - das hilft daheim alles nur kurzfristig gegen das Fernweh. Vielleicht aber kann dieses Buch die Zeit bis zur Grenzöffnung Anfang Juni etwas überbrücken: Starfotograf Mario Testino zeigt in "Ciao" bislang unveröffentlichte Fotos, die er zwischen Turin und Montepulciano geschossen hat. In seiner Hommage an Italien stehen Modeschnappschüsse von Valentino neben Bildern von der Küste Capris oder jubelnden Fußballfans. "Ich liebte die Menschen, die Landschaft, die Architektur und die beiläufige Weise, mit der Kunst und Schönheit natürlicher Teil des Lebens sind", so Testino. Mit dem Buch tritt der Peruaner erstmals wieder in die Öffentlichkeit, nachdem ihm Anfang 2018 mehrere männliche Models sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten, er selbst bestreitet alle Vorwürfe (60 Euro, taschen.com).

Die Mode ist durch die Corona-Krise unverhältnismäßig stark getroffen, allen voran die kleinen Designer: Sie haben meist nicht genügend Rücklagen, um die nächste Kollektion zu finanzieren, während die aktuelle noch nicht verkauft ist. Ein Zusammenschluss von etwa tausend unabhängigen Berliner Designern, organisiert unter anderem im Fashion Council Germany oder im Verband Berliner Modedesigner*innen (VBM) hat sich nun in einem zweiten offenen Brief an die Berliner Politik und die Bundespolitik gewandt, mit der Bitte um konkrete Hilfen. Sie schlagen einen Zuschuss in Höhe von 20 Prozent des Vorjahresumsatzes vor, um das Überleben ihrer Labels zu sichern. Die Umsatzsteuer solle auf sieben Prozent herabgesetzt werden, da es sich bei Mode um ein förderungswürdiges Kulturgut handle. Ebenso schlagen sie vor, die Gewerbemieten an die Umsatzentwicklung anzupassen und entsprechend zu senken, wenn die Käufer weiterhin ausbleiben. Mira von der Osten aus dem VBM-Vorstand macht den Ernst der Lage deutlich: "Es droht, dass Berlin in der Entwicklung der Modekultur um zwanzig Jahre und damit auf den Punkt Null zurückgeworfen wird."

Detailansicht öffnen (Foto: Hersteller)

All den viralen Videos nach zu urteilen, muss der Alkoholkonsum während Corona rapide gestiegen sein. Perfektes Timing: Denn nun kommt eine neue Sorte in die Auswahl: Dolce & Gabbana haben sich mit der Kellerei Donnafugata aus ihrer sizilianischen Heimat zusammengetan und bringen ab Juni den Wein "Rosa" auf den Markt, ein Rosé mit fruchtigem, floralem Charakter. Der Wein solle nicht nur ein Symbol für die italienische Tradition herrlicher Familienessen sein, die Krisenzeiten überdauere, sagen die Designer, sondern auch als Zeichen positiven Denkens und als Neuanfang verstanden werden. Was wohl bedeutet: Jetzt erst recht Dinge ausprobieren, sich zusammentun, Kräfte bündeln. Und selbst falls der Weinverbrauch wieder etwas zurückgehen sollte - das Etikett im typischen Dolce-&-Gabbana-Design macht sich als Blickfang im Weinregal jederzeit gut (dolcegabbana.com; donnafugata.it).

Anne Goebel, Tanja Rest, Julia Rothhaas, Silke Wichert