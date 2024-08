Krieg in der Ukraine: Russland evakuiert umkämpftes Gebiet in der Region Kursk. Moskau ist es bislang nicht gelungen, den ukrainischen Vormarsch zurückzudrängen. Offenbar verlegt das russische Verteidigungsministerium Truppen und schickt Wehrdienstleistende in die Region Kursk. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Belarus verlegt nach eigenen Angaben Panzer Richtung Ukraine

Laut Umfragen liegt Harris in drei Swing States vorne. In Wisconsin, Pennsylvania und Michigan liegt die demokratische Kandidatin bei jeweils 50 Prozent. In jedem dieser Staaten würden 46 Prozent Trump wählen. Dessen Wahlkampf-Team behauptet, von iranischen Kräften gehackt worden zu sein. Liveblog zur US-Wahl

Scholz fordert Netanjahu in Telefonat zu Waffenstillstand aufDer Zeitpunkt sei gekommen, um das Abkommen zur Freilassung der Geiseln und für einen Waffenstillstand zu finalisieren, appelliert der Kanzler an den israelischen Ministerpräsidenten. Israel ruft die Einwohner im Norden von Chan Yunis zur Flucht auf. Liveblog zum Krieg in Nahost

MEINUNG Es ist eine Farce, wenn Israel von einem Präzisionsangriff spricht (SZ Plus)

Europa wird bei künstlicher Intelligenz von China abgehängt. Firmen aus Asien und den USA melden viel mehr Patente zur Zukunftstechnologie an als europäische. Im Bereich generativer künstlicher Intelligenz liegt Siemens auf Platz 18. Davor: chinesische Konzerne wie Alibaba, Tencent oder Baidu und US-Firmen wie IBM und Google. Zu generativer KI wurden zwischen 2014 und 2023 mehr als 38 000 Patente aus China angemeldet, in Deutschland 708. Zum Artikel (SZ Plus)

Internet-Pionierin und Tech-Managerin Susan Wojcicki gestorben. In der Geschichte von Google spielt sie mehrfach eine Schlüsselrolle: Einst vermietet sie ihre Garage an die Gründer der Suchmaschine, Larry Page und Sergey Brin. Später steigt sie in dem Konzern zu einer der Mächtigsten auf – und prägt nachhaltige Veränderungen in der Tech-Branche. Jetzt ist die langjährige Youtube-Chefin an Lungenkrebs gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Olympische Spiele

Silber statt Gold: Handballer verpassen Olympiasieg. Am Ende eines furiosen Handballturniers gewinnt Deutschland Silber – erwischt aber ausgerechnet im Finale den schwächsten Tag. Die hohe Niederlage gegen Dänemark mit zwölf Treffern schmerzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Bahnrad-Sprinterin Lea Sophie Friedrich jubelt über ihre Silbermedaille. Die 24-Jährige, die in der Qualifikation am Freitag einen Weltrekord (10,029 Sekunden) aufstellte, muss sich am Sonntag in zwei Läufen im Velodrome von Saint-Quentin-en-Yvelines im Finale gegen die Neuseeländerin Ellesse Andrews geschlagen geben. Zum Artikel

Golf-Coup mit Gänsehaut: Esther Henseleit holt historisches Silber. Golf und die Olympischen Spiele waren lange keine großen Freunde. Doch mit der 25-Jährigen aus Friesland gewinnt nicht nur die erste Deutsche eine Medaille in dieser Sportart – sondern auch eine, der Olympia etwas bedeutet. Zum Artikel

Bilanz Warum die Deutschen in Paris wieder ein paar Medaillen weniger gewonnen haben (SZ Plus)

