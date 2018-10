7. Oktober 2018, 18:47 Uhr Kunst Total überhitzt

Die Versteigerung eines Banksy-Bildes zeigt die Absurdität des Marktes.

Von Laura Weissmüller

So schnell kann es gehen. Als der Hammer für Banksys Bild "Mädchen mit Luftballon" im Londoner Auktionshaus Sotheby's bei gut einer Millionen Pfund fiel, ertönte ein lautes Piepen, und das Kunstwerk fing an, sich vor den Augen des Publikums zu zerstören. Das Bild glitt langsam aus dem Rahmen, der eingebaute Schredder am unteren Rand schnitt es in dünne Streifen.

Die Aufregung im Saal verbreitete sich über soziale Medien rasend schnell in alle Welt. Kaum ein Nachrichtenportal, das nicht über die Zerstörungsaktion berichtete. Der britische Straßenkünstler, der seine Identität bis heute geheim hält, verbreitete ein Video, das zeigt, wie er angeblich schon vor Jahren den Schredder in das Kunstwerk eingebaut hat, um es zu vernichten, sollte es versteigert werden.

Banksy vermarktet sich seit Jahren als Künstler, der mit seinen Aktionen die Absurdität des vollkommen überhitzten Kunstmarkts offenbart. Nur: Diesmal hat nicht nur Banksy davon profitiert, sondern auch Sotheby's. Was vermeintlich subversiv gedacht war, entpuppt sich als geniale Werbung für das Auktionshaus. Mehr noch: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sotheby's nichts von dieser populistischen Schredder-Aktion gewusst hat. Das aber stellt Banksys Glaubwürdigkeit als subversiver Künstler endgültig infrage.