Wenige Tage vor der Bundestagswahl haben in mehreren deutschen Städten zahlreiche Menschen für Demokratie und Vielfalt demonstriert. In Frankfurt am Main versammelten sich am Samstag nach Polizeiangaben etwa 15 000 Menschen unter dem Motto „Wähl Liebe und Demokratie statt Hass und Diskriminierung“ auf dem zentralen Römerberg. Protestaktionen gab es am Wochenende auch in Berlin, Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg.Die Christopher-Street-Day-Bewegung (CSD) hatte zu den Protesten in rund 50 Städten aufgerufen. Damit sollte den Veranstaltern zufolge ein Zeichen für Vielfalt und Diversität und gegen Hass gesetzt werden. Nach Angaben des Vereins CSD Deutschland beteiligten sich bundesweit mehr als 125 000 Menschen.