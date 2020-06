An dem Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK), zum normalen Schulunterricht ohne Abstandsregeln zurückzukehren, wird Kritik laut. "Auf das Abstandsgebot von 1,5 Metern zwischen zwei Menschen in den Schulen zu verzichten, ist der falsche Weg", sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe. Elternvertreter reagierten ebenfalls skeptisch. Der Bundeselternratsvorsitzende Stephan Wassmuth sagte der SZ, statt eines Verzichts auf Mindestabstände hätte die KMK besser einen weiteren Unterricht mit reduzierten Klassengrößen empfehlen sollen - im Zweifel müssten die Kommunen die dafür benötigten Räume in Vereinsheimen anmieten oder an den Schulen zusätzlich Containerbauten aufstellen, so sein Vorschlag.