Berlin und Hamburg machen sich für neue Regeln bei den Sommerferien stark. Bei der Kultusministerkonferenz an diesem Donnerstag und Freitag in Berlin wollen beide Länder beantragen, die freien Tage zeitlich weniger zu strecken. Generell sollen die Sommerferien demnach erst vom 1. Juli an beginnen, die unterschiedlichen Termine der Länder sollen enger zusammenrücken und die jährlichen Verschiebungen möglichst gering ausfallen. Ziel sei "mehr Kontinuität" im Schuljahresablauf, sagte Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Andere Bundesländer reagierten zurückhaltend bis ablehnend auf den Vorstoß. "Bayern bleibt bei der aktuellen Ferienregelung", erklärte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).