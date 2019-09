Schwerin (dpa/mv) - Die Gesellschafter des Mecklenburgischen Staatstheaters wollen für das Fünf-Sparten-Haus klare Eigentümerziele festlegen. Das kündigte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch an. Hintergrund ist eine Mitarbeiterbefragung in den vergangenen Monaten, die eine große Unzufriedenheit mit der Spielplangestaltung und dem Betriebsklima im Staatstheater zu Tage gefördert hat. Martin kündigte außerdem die Ausschreibung einer Doppelspitze für das Theater in den kommenden Wochen an. Sie soll aus einer künstlerischen und einer kaufmännischen Leitung bestehen. Bisher wird das Staatstheater mit 335 Mitarbeitern von Generalintendant Lars Tietje allein geleitet. Sein Vertrag endet am 31. Juli 2021 und soll nicht verlängert werden.