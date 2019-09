Magdeburg (dpa/sa) - Die Stadt Magdeburg lüftet heute das Geheimnis um ihre Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025. Bürgermeister Lutz Trümper (SPD) und das Bewerbungsbüro stellen das Konzept vor. Grundlage ist das 60 Seiten starke Bewerbungsbuch mit der Vision und den Themen für den Titel Kulturhauptstadt. Am 12. Dezember wird eine internationale Jury verkünden, ob Magdeburg die Chance erhält, in die zweite Runde des Bewerbungsprozesses zu kommen. Das Bewerbungsbuch wird weiter geheim bleiben, es wird laut der Stadt Magdeburg aber eine Infobroschüre mit den Kerninhalten der Bewerbung veröffentlicht.

Kulturhauptstadt Europas dürfen sich zwei Städte pro Jahr in Europa nennen. Die Kommission der Europäischen Union verleiht den Titel nach einem Wettbewerb. Für 2025 soll der Titel an eine Stadt in Deutschland und eine in Slowenien gehen. Die Schluss-Auswahl ist für das kommende Jahr geplant. Neben Magdeburg bewerben sich um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 auch Gera, Chemnitz, Dresden, Zittau, Hannover, Hildesheim und Nürnberg.