Die Banken haben sich in Frankfurt eindrucksvolle Gebäude geleistet. Sie investieren aber auch viel in Kunst.

Das Städel Museum ist nur eines von vielen am Frankfurter Museumsufer. 13 Museen verteilen sich dort auf einen etwa ein Kilometer langen Uferabschnitt, ebenso viele liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. Es ist das kulturelle Zentrum der Stadt. Doch nicht nur etablierte Künstler haben ihren Platz in der Bankenstadt. Auch viele junge Künstler sind in Frankfurt und Umgebung ansässig und versuchen, sich in der Szene zu behaupten.

"Durch die Studierenden und Absolventen der Frankfurter Städelschule, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und der HfG Offenbach existiert seit jeher eine junge, innovative Kunstszene in Frankfurt, die sich in zahlreichen Initiativen, freien Ausstellungsorten und Off-Spaces widerspiegelt", sagt Jana Kremin, Sprecherin des Kulturdezernats. Frankfurt stehe jedoch, wie viele deutsche Großstädte, vor der Herausforderung, Flächen zur kulturellen Nutzung bereitzustellen - neben knapper werdenden Wohnraum.

Um die Absolventen der künstlerischen Studienangebote in Frankfurt zu halten, fördert das Kulturamt etwa 320 Ateliers - verteilt auf zwei Atelierhäuser und zwei städtische Immobilien. "Gleichzeitig wurde ein Konzept entwickelt, mit dem leer stehende Immobilien saniert und zu geringen Mieten an freischaffende Künstler vergeben werden. Die Stadt bietet so Künstlern einen Ort, zu vertretbaren Mieten arbeiten zu können", sagt Kremin. "Dieses Programm findet deutschlandweit Beachtung und Nachahmer."

Das Kulturamt vergibt an Künstler Atelierstipendien

Das Kulturamt vergibt außerdem regelmäßig ein Atelierstipendium. Für zwölf Monate wird die Ateliermiete bis zu einem Höchstbetrag von 7000 Euro übernommen. "Das Stipendium richtet sich an professionelle Künstler mit akademischem Studienabschluss, die ihren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in Frankfurt haben und die mit ihrer Kunst eine wichtige aktuelle Position beziehen. Damit wollen wir das Profil der Frankfurter Kunstlandschaft stärken", sagt Kremin. "Das Atelierstipendium ist ein Anreiz, um Kunstschaffende langfristig an Frankfurt zu binden."

Viele Menschen verbinden mit Frankfurt wohl zuallererst das Bankwesen. Die Deutsche Bundesbank und die Europäische Zentralbank haben hier ihren Sitz, ebenso viele Geschäftsbanken. Diese stecken nicht nur viel Geld in ihre Gebäude, sondern auch Kunst. Die Kunstsammlung der DZ Bank etwa besteht aus 7500 Werken, die auch in Ausstellungen regelmäßig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. "Die Kulturförderung ist bei vielen Banken ein wesentlicher Bestandteil ihres gesellschaftlichen Engagements", sagt Kremin. "Dabei setzen die Banken nicht nur auf Partnerschaften mit bedeutenden Kultureinrichtungen in der Stadt, sondern fördern auch gezielt junge Talente."

Zudem unterstützt die Stadt junge Kunstinteressierte. Frankfurter Studenten haben freien Eintritt zu den 16 städtischen Museen, ebenso Kinder und Jugendliche. Mit einem Kultur- und Freizeitticket für Frankfurter unter 18 Jahren, das auch nicht-städtische Museen und den Zoo beinhaltet, soll dieses Angebot ausgeweitet werden. Für Kinder aus Haushalten mit einem Monatseinkommen von weniger als 4500 Euro netto ist das Ticket kostenlos, für alle anderen kostet es jährlich 29 Euro. "Das ist ein wichtiger Ansatz, um junge Besucher für die Häuser zu gewinnen", sagt Jana Kremin. Frankfurt wird die bundesweit erste Stadt mit einem solchen Angebot sein. "Wir setzen damit ein einmaliges Zeichen für die kulturelle Teilhabe junger Menschen."