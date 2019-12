Dresden (dpa/sn) - 200 Kunst- und Kulturprojekte in Sachsen werden im ersten Halbjahr 2020 staatlich gefördert. Die landeseigene Kulturstiftung hat dafür nach Angaben vom Montag in Dresden mehr als 1,97 Millionen Euro bewilligt. Zu den Begünstigten gehören Ausstellungen, Kataloge, Werke oder Veranstaltungen, aber auch der Fußballverein BSG Chemie Leipzig, der ein kulturelles Teilhabe-Projekt plant. Mit 329 Bewerbungen lag die Nachfrage höher. Stiftungsdirektor Manuel Frey hofft nun, dass die neue Koalition die Fördermittel wie angekündigt erhöht. Derzeit kann die landeseigene Stiftung pro Jahr knapp 5 Millionen Euro verteilen, davon rund 3,3 Millionen Euro an Projekte. Sie vergibt zudem Stipendien und kauft etwa Instrumente an, die sie dann jungen Musikern zur Verfügung stellt.