Berlin (dpa) - Die Erhaltung von Industriekultur sollte aus Sicht der Vorsitzenden des Kulturausschusses im Bundestag, Katrin Budde, mehr in den Mittelpunkt rücken. "Industrielles Erbe darf nicht einfach in Containern entsorgt werden", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir sind da an einer Bruchstelle", sagte Budde mit Hinweis auf die digitale Gesellschaft. Der Wandel werde "viel rasanter als nach der Einführung der Dampfmaschine".

Aus Sicht der SPD-Politikerin "geht ganz viel verloren, wenn wir das nicht erhalten". Im Osten der Bundesrepublik sei durch die Stilllegung von Betrieben schon vieles nicht mehr da. Budde nannte ein Beispiel aus der kleinen Gemeinde Gröbitz in Sachsen-Anhalt. Dort seien Spinndüsen aus Metall erfunden worden. "Die ganzen Kunstfasern sind nur möglich durch die Erfindung dieser Spinndüse." Darauf müsse Kulturpolitik in der Region schauen.