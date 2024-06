Das gewaltsame Zurückdrängen in internationale Gewässer, sogenanntes Pushback, bedeutet zum einen, dass den Menschen, die oft in nicht seetauglichen Booten unterwegs sind, dringend benötige Hilfe verweigert wird. Zum anderen wird ihnen das Recht verweigert, einen Asylantrag in der Europäischen Union zu stellen.

Die BBC zitiert in ihrem Bericht einen Mann aus Kamerun, der nach eigenen Angaben 2021 auf der Insel Samos ankam, wo er einen Asylantrag habe stellen wollen. Dort sei er von maskierten Männern aufgegriffen und mit zwei anderen Migranten auf ein Boot der Küstenwache gebracht worden. Man habe ihn wie ein Tier geschlagen und sie alle drei seien ins Wasser geworfen worden, berichtete der Mann dem Sender. Er habe ans Ufer schwimmen können, aber die toten Körper der anderen beiden seien an der türkischen Küste gefunden worden.

Die Anwälte des Überlebenden fordern die griechischen Behörden nach Angaben der BBC auf, ein Verfahren wegen Doppelmordes einzuleiten.

Ein anderer Asylsuchender, ein Mann aus Somalia, berichtete der BBC, er sei 2021 auf der Insel Chios von der griechischen Armee aufgegriffen und an die Küstenwache übergeben worden. Diese hätte ihm die Hände hinter den Rücken gebunden, bevor sie ihn ins Wasser warf. Sie wollten, dass ich sterbe“, sagte der Mann. Er habe durch Rückenschwimmen überlebt, bevor sich eine Hand von der Abbindungsschnur gelöst habe. Er habe es an Land geschafft und sei von der türkischen Küstenwache gefunden worden. In der unruhigen See seien drei Menschen aus seiner Gruppe gestorben.