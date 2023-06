Von Roland Preuß, Berlin

Die schöne neue Arbeitswelt lässt sich vielleicht am besten verstehen anhand eines Hörgeräts. Eine moderne Hörhilfe kann viel mehr als ihre Vorfahren, die einem schwachen Gehör nur neue Kraft verleihen. Man kann die Geräte inzwischen mit dem Navi im Auto verbinden und sich die Route ansagen lassen, man kann sie mit dem Handy koppeln und das Gespräch mit einem ausländischen Geschäftspartner direkt übersetzen lassen. Man muss gar nicht einmal schwerhörig sein. Der kleine Knopf im Ohr lässt sich mit allerlei Geräten verknüpfen. Das wird mehr und mehr auch in Unternehmen passieren, etwa bei einem Roboter, der mit seinem Facharbeiter spricht und ihn alarmiert, wenn Probleme auftauchen. Das kann eine große Hilfe sein.

Wer aber haftet, wenn etwas schief läuft? Wenn das Gerät überdreht, ein Beschäftigter taub wird, weil sich Hörhilfe und Roboter nicht so verstanden haben wie sie sollten? Muss dann der Hersteller des Roboters dafür gerade stehen? Der Arbeitgeber, der ihn einsetzt und Gefahren womöglich vernachlässigt hat? Der Produzent der Hörhilfe? Der TÜV, der den Einsatz der Maschine geprüft aber womöglich die Verbindung mit der Hörhilfe nicht berücksichtigt hat? Der Beschäftigte selbst?

"KI wird sich nicht weltweit verbieten lassen", meint der Minister

Künstliche Intelligenz (KI), etwa in Form des plaudernden Roboters, wird alle Berufe mehr oder weniger betreffen. Der Wettbewerb der Entwickler läuft, die Fortschritte sind rasant. Das wirft neue Fragen auf wie die nach der Haftung im Falle der Hörhilfe. Die Politik aber hinkt hinterher. Eine umfassende KI-Regulierung zieht sich hin. Die EU-Kommission hatte schon vor gut zwei Jahren Pläne dazu vorgelegt, doch ein Gesetz gibt es noch immer nicht. Es sieht ganz nach einem ungleichen Rennen aus zwischen schnellen Programmierern und trägen Gesetzgebern. Mehr als 1000 Fachleute, unter ihnen der Unternehmer Elon Musk, hatten Ende März einen zeitweisen Entwicklungsstopp von KI und eine Regulierung gefordert.

"KI wird den Arbeitsalltag der Beschäftigten stärker und schneller verändern als dies je der Fall war", sagt Hubertus Heil. Als Arbeitsminister ist er verantwortlich für die Auswirkungen von KI auf Deutschlands Beschäftigte. Von einem Bann hält der Sozialdemokrat nichts. "KI wird sich nicht weltweit verbieten lassen", sagt er: "Wir haben ein Interesse daran, dass Deutschland die Entwicklung nicht verschläft." Wie aber soll die Politik, wie das deutsche Beamtenwesen mithalten mit all den KI-Entwicklern, denen zig Milliarden des Kapitalmarkts zufliegen?

Heil steigt die breiten Treppen seines Ministeriums in der Berliner Wilhelmstraße hinauf in ein überdimensioniertes Zwischengeschoß. Einst herrschte hier NS-Propagandaminister Joseph Goebbels, später zog der erste DDR-Präsident Wilhelm Pieck ein, beide Diktaturen hinterließen architektonisch ihre Spuren. Noch heute wirkt dieses Treppenhaus wuchtig und wie aus der Zeit gefallen. Umso erleichterter ist der Besucher, als einige Stufen tiefer hinter abgegriffenen Türen nicht ergraute Bürokraten hinter Aktenbergen hocken, sondern sich ein Großraumbüro im Startup-Stil ausbreitet: Menschen, gruppiert um neue Computerarbeitsplätze, in der Mitte ein Tisch mit einem riesigen Bildschirm am Kopfende, hoch oben an den Wänden laufen in Endlosschleife Videos eines tropischen Dickichts und eines surreal bunten Wolkenhimmels.

Eine Software scannt Datenquellen - sogar auf Chinesisch

In dem Raum werken die Kopfarbeiter der "Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft", einer Art Frühwarntruppe des Arbeitsministeriums. "Wir sehen eine hochdynamische Entwicklung, KI ändert sich täglich", sagt Heil. Das können man gerade beim KI-Textprogramm Chat GPT sehen: "Wir müssen hier politisch Schritt halten." Für Heil ist seine Denkfabrik "unser Fernrohr" und "unser Observatorium", um die Folgen von KI abzuschätzen. Und zwar mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz.

Zusammen mit externen Dienstleistern haben die Denkfabrik-Leute das KI-Instrument "Horizon-Scanning" entwickelt. Das Ministerium hat die Software dafür mit Themenbereichen gefüttert, etwa "Neue Technologien und ihre Auswirkungen auf Arbeit", wie sie bei der Hörhilfe auftauchen könnten, oder "Auswirkungen des Klimawandels auf die Arbeitsgesellschaft".

Zudem bekommt die KI Dokumente, zum Einlesen sozusagen. Sie erstellt dann selbstständig Suchbegriffe und scannt 200 Millionen Datenquellen auf Entwicklungen in der Arbeitswelt, neue Technologien oder auch Risiken. Durchsucht werden Presseberichte, soziale Medien, aber auch Patentanmeldungen und wissenschaftliche Veröffentlichungen, sogar auf Chinesisch. Daraus schreibt die KI eine Zusammenfassung, ein Redaktionsteam des Ministeriums ordnet und gewichtet die Berichte und reicht sie an die zuständige Ministerialbeamten weiter. "Ein Vorteil der KI ist, dass wir damit sehr schnell sind", sagt Heil.

Am Ende entscheiden immer noch Menschen

Auf diese Art gelinge es besser, wichtige Entwicklungen rasch zu erkennen, davon ist man in der Denkfabrik überzeugt. Und man entlaste die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums, die nicht immer die Trends auf Twitter oder die letzte Debatte in Fachmagazinen präsent haben. Sie bekommen die Hinweise nun von der KI serviert. Acht Zukunftsfelder hat Horizon-Scanning bislang identifiziert. Zum Beispiel "Technische Verbesserungen des menschlichen Körpers", hierunter fällt auch die Hörhilfe, die "Anpassung an den Klimawandel" mit seinen Folgen etwa für Arbeiten in der Hitze oder auch "Hirndoping-Mittel zur Leistungssteigerung".

Eine KI, die vor möglichen Folgen der KI warnen soll - kann das gutgehen? Was letztlich wichtig sei, das würden immer noch Menschen entscheiden, sagt Heil. Sein erklärtes Ziel ist es, die Arbeitswelt durch KI humaner zu gestalten. "Die KI kennt keine Werte", sagt er.

Für Heil ist künstliche Intelligenz ein Instrument für besseres Regieren: "Wir versuchen, auf Basis wissenschaftlicher Fakten politische Entscheidungen zu treffen." Politik sei aber keine Wissenschaft. Politik heiße, auf Grundlage vorhandenen Wissens zu bewerten und zu entscheiden, sagt Heil. "Je mehr und je bessere Informationen vorhanden sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir qualitativ gute Entscheidungen treffen. Unsere KI hilft uns, aus der Masse an Informationen das Wichtigste herauszufiltern, um dann informiert Entscheidungen treffen zu können."

Im Jahr 2035 werde es keinen Job mehr geben, der nichts mit KI zu tun habe, sagt Heil. Er wird dann womöglich kein Minister mehr sein, doch immer noch zu jung für die Rente. Womöglich kann ihm die KI frühzeitig raten, was für gelernten Politiker in dieser neuen Arbeitswelt noch zu tun bleibt.