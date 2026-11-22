Vor dem Hintergrund jüngster Zahlen zu sexualisiertem Fehlverhalten gegenüber Soldatinnen kündigt der künftige Generalinspekteur der Bundeswehr, Christian Freuding, ein hartes Durchgreifen an. „Wir haben konkrete Maßnahmen eingeleitet“, sagte Freuding der Bild am Sonntag. „Wir müssen wirklich unerbittlich hart durchgreifen, wo dies zutage tritt.“ Das bedeute, dass disziplinar- und strafrechtliche Mittel ausgeschöpft werden müssten. „Wir müssen einen großen Fokus darauf legen, dass wir solche Fälle noch schneller bearbeiten. Das ist für alle Beteiligten manchmal eine unerträglich lange Zeit, bis Dinge auch zu einem juristisch festen Abschluss geraten.“

Jede vierte Soldatin und fast jeder fünfte Soldat hat nach eigenen Angaben in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einen Vorfall sexualisierten Fehlverhaltens in der Bundeswehr erlebt, wie aus einer Mitte November vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr veröffentlichten sogenannten Dunkelfeld-Studie hervorgeht. Besonders betroffen waren demnach jüngere Soldatinnen und Soldaten, nicht-heterosexuelle Männer, untere Dienstgrade und Angehörige der Marine. Unterteilt nach den verschiedenen Formen sexualisierten Fehlverhaltens, berichteten 38 Prozent der Soldatinnen und 16 Prozent der Soldaten von verbaler sexualisierter Belästigung. Dabei wurde nur ein Bruchteil aller genannten Fälle von beiden Geschlechtern offiziell gemeldet.

„Diese Zahlen sind für mich unerträglich. Das ist nicht meine Bundeswehr“, sagte Freuding in dem Interview. Es sei unerträglich, dass die Streitkräfte durch solches Fehlverhalten in ein schlechtes Licht gerieten.