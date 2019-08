Er wolle keinen "Arenastierkampf", erklärt der Juso-Vorsitzende in einem Video. Eine Empfehlung für einen anderen Kandidaten will er möglicherweise später abgeben.

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert wird nicht für den SPD-Parteivorsitz kandidieren. Das erklärte Kühnert in einem Video, das die Süddeutsche Zeitung sehen konnte. Politisch hätte zwar eine ganze Menge dafür gesprochen, zu kandidieren. Denn die SPD sei in den letzten Jahren, so Kühnert, eine "inhaltlich unklare" Partei gewesen. Sie habe sich oft nicht zwischen der Regierungsverantwortung und der Erarbeitung eines neuen Profils entscheiden können. Gleichzeitig habe er aber befürchtet, dass es im Falle seiner Kandidatur mehr um einen "medial aufgeheizten Wettkampf zwischen zwei oder drei Alphatierchen" gegangen wäre als um die Kursfrage der Partei.

Kühnert nannte dabei die Kandidatur von Olaf Scholz. Der Finanzminister und Vizekanzler ist einer der größten Verfechter der großen Koalition, Kühnert dagegen einer ihrer bekanntesten Gegner. Er habe eine Art "Arenastierkampf" zwischen sich und anderen befürchtet. Diese Auseinandersetzungen, so Kühnerts Vermutung, wären eher destruktiv als positiv für die Partei gewesen.

Ein anderer Grund für seine Entscheidung sei ein persönlicher gewesen, so der Vorsitzende der Jusos. Er sei nicht über Jahre und Jahrzehnte auf eine solche Aufgabe vorbereitet worden und nicht mit einem Stab an hauptamtlichen Mitarbeitern gesegnet, die ihn im Wahlkampf unterstützen könnten. Eine taktische Kandidatur, nur um ein paar Prozente zu holen, um danach weiter mitreden zu können, sei nie in Frage gekommen. Wer kandidiere, müsse auch bereit sein, mindestens zwei Jahre lang das Amt auszufüllen und sich daher ausreichender Unterstützung sicher sein. Aus diesen Gründen habe er sich nach "wirklich sehr langen" Überlegungen gegen eine Kandidatur entschieden.

Kühnert wolle dafür im Rennen um den Parteivorsitz ein Kandidatenduo unterstützen: "Ich bin gerne dazu bereit, Leute zu unterstützen, die künftig unsere Partei führen werden, wenn sie in die richtige Richtung laufen", sagte er. Kühnert meinte damit wahrscheinlich keines der Paare, die ihre Kandidatur bereits öffentlich erklärt haben. Jedenfalls sagte er ausdrücklich, dass er es nicht ausschließe, dass noch weitere Kandidaturen dazukämen. Er sei optimistisch, dass er den Jusos eine Empfehlung aussprechen könne, "die in die Zukunft weist".

Am Mittwoch erklärten die baden-württembergische Landtagsabgeordnete Saskia Esken und der Ex-Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, sie würden sich zusammen um den Parteivorsitz bewerben. Walter-Borjans machte sich unter anderem durch den Ankauf sogenannter Steuer-CDs bundesweit einen Namen.

Derweil will der Wilhelmshavener Sozialdemokrat Stephan Frey das Wahlverfahren stoppen lassen. Der Bundesvorstand habe die bisher geltende Hürde zur Aufstellung von Kandidaten erhöht, ohne zuvor die Satzung geändert zu haben, teilte der 50 Jahre alte Publizist mit. Er hat nach eigenen Angaben eine einstweilige Verfügung beim Landgericht Berlin beantragt - und zugleich seine eigene Kandidatur angekündigt. Die Meldefrist für potenzielle Kandidaten für den SPD-Vorsitz läuft noch bis zum Sonntag.