(SZ) In der Bild wurde gerade von der Kuh Layla berichtet, die in Thüringen als Schaf lebt. Die Kuh war nach der Geburt von ihrer Mutter verstoßen worden, der zuständige Bauer zog sie per Hand auf und brachte sie im Schafstall unter. Layla, das „Kuh-Kucks-Kind“ (Bild), wurde muhender Teil einer mähenden Gemeinschaft, eine rostrote Insel in einem wollig-weißen Meer. Ob eine Kuh, die unter Schafen lebt, auch fühlt wie ein Schaf? Was die Beantwortung dieser Frage angeht, hält sich Layla bedeckt – und nicht nur Layla. Wer im Gewand oder Pelz eines anderen weiterexistiert, bleibt für die Umwelt immer uneindeutig. Schon der Philosoph Thomas Nagel kam vor Jahrzehnten in seinem Essay „Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?“ zu der Erkenntnis: Wir wissen es nicht.