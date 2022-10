War da was?

Sexismus in der FDP

FDP-Vize Kubicki wird bei Maischberger nach einer Begegnung mit der damaligen Europa-Abgeordneten Koch-Mehrin im Jahr 2010 gefragt. Eigentlich könnte er leicht kontern. Doch er versteigt sich in wirre Debatten, so dass ihm die Angelegenheit gefährlich werden kann.

Von Oliver Klasen

Wolfgang Kubicki ist kein Anfänger. Seit den Achtzigern ist der FDP-Mann im Geschäft. Man kann das in diesem Einspieler sehen (hier ab 23:25), den die Maischberger-Redaktion vorbereitet hat. 1987, Kubickis Haar ist noch voll und dunkel, und er zieht im Fernsehen über die Grünen her. Schnodderig, respektlos, manchmal irgendwie drüber, aber doch pointiert, so hat er schon immer geredet.