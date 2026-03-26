Die derzeitige Lage in Kuba ist dramatisch, immer wieder fällt der Strom aus. Diese Woche gab es den zweiten landesweiten Stromausfall innerhalb weniger Tage.

Das hat zum einen mit der Infrastruktur in Kuba zu tun, die in die Jahre gekommen ist. Zum anderen liegt das daran, dass Kuba für die Stromerzeugung auf Öl setzt.

Ein Großteil dieses Öls kam bis Anfang des Jahres aus Venezuela. Dann hat US-Präsident Trump den venezolanischen Staatspräsidenten Nicolás Maduro entführen und die Öllieferungen von Venezuela nach Kuba einstellen lassen. Trump hat außerdem allen anderen Ländern verboten, Öl nach Kuba zu exportieren. Wer gegen dieses Verbot verstößt, dem drohen hohe Zölle. Für die Menschen in Kuba verschärft das die ohnehin schwierige Lage.

Darüber spricht in dieser Folge des Podcasts Bert Hoffmann. Er ist Politikwissenschaftler am German Institute of Global and Area Studies in Hamburg.

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Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Lars Langenau, Henk Ruigrok van der Werven, Nadja Schlüter

Produktion: Imanuel Pedersen

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