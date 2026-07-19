Der kubanische Regierungskritiker und Künstler Luis Manuel Otero Alcántara ist nach fünf Jahren Haft aus Kuba ausgereist und in den USA eingetroffen. „Heute will Luis wieder leben, seine Projekte wieder aufnehmen und die Zeit zurückgewinnen, die ihm genommen wurde“, hieß es auf seiner Facebook-Seite. Demnach wolle er sich weiterhin für ein freies Kuba einsetzen. Der 38-Jährige gehört zu den Anführern der oppositionellen San-Isidro-Bewegung für Meinungs- und Kunstfreiheit und gilt als einer der bekanntesten Regierungskritiker Kubas. Er war nach landesweiten Protesten 2021 zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Nach der Verbüßung seiner Strafe hätte Otero Alcántara eigentlich in der vergangenen Woche freikommen sollen. Sein Verbleib war allerdings bis zuletzt unbekannt. Nach Angaben aus seinem Umfeld wurde Otero Alcántara zwar freigelassen, durfte Kuba jedoch nur dauerhaft in Richtung Exil verlassen.