Raúl Castro tritt als Vorsitzender der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) ab. In einer Rede auf dem viertägigen Parteitag in der kubanischen Hauptstadt Havanna sagte der 89-jährige Castro: "Was mich betrifft, so endet meine Aufgabe als Erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Kubas mit der Befriedigung, meine Pflichten erfüllt zu haben, und dem Vertrauen in die Zukunft des Vaterlandes." Wer auf den Armeegeneral an der Spitze der Partei folgen wird, ist noch unklar. Erstmals seit ihrer Gründung 1965 wird die PCC aber nach Ende des Parteitags nicht mehr von einem Castro angeführt werden. Raúl Castro hatte das Amt 2011 von seinem älteren Bruder, Revolutionsführer Fidel Castro, übernommen.