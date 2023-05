In Kuba sind Hunderte Menschen gegen die autoritäre Regierung auf die Straße gegangen. Sie zogen am Samstagabend (Ortszeit) in der Stadt Caimanera vor den Sitz der kommunistischen Partei und skandierten "Freiheit, Freiheit", wie auf Videos zu sehen war, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden. Laut einem Bericht des regierungskritischen Nachrichtenportals 14ymedio gingen Spezialeinsatzkräfte des Innenministeriums gegen die Demonstranten vor. Die Organisation Netblocks teilte mit, dass zwischenzeitlich die Internetverbindungen in Kuba fast vollständig gekappt wurden. Auf der sozialistischen Karibikinsel kommt es nur selten zu öffentlichen Protesten gegen die kommunistische Regierung.