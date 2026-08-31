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ÖlblockadeKuba: Trumps Strategie der Qual geht nicht auf

Lesezeit: 5 Min.

Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser funktioniert auf Kuba nicht mehr, weil die ölbetriebenen Stromgeneratoren ständig ausfallen.
Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser funktioniert auf Kuba nicht mehr, weil die ölbetriebenen Stromgeneratoren ständig ausfallen.
Ramon Espinosa/AP/dpa

Der US-Präsident verschärft das Elend der Kubaner immer weiter – in der Hoffnung, dass sie ihre kommunistische Regierung stürzen. Die Wut ist groß, doch nur wenige begehren auf. Woran liegt das?

Von Benedikt Peters

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Ein Abend in Havanna in diesem Sommer. In der Avenida Zanja sitzt eine Frau auf dem Bürgersteig. Mit einem Löffel schlägt sie auf den Kochtopf in ihrem Schoß, wieder und wieder. „Wir wollen Essen!“, schreit sie, „gebt uns Strom und Wasser! Wir wollen Milch für unsere Kinder!“ Neben ihr sitzen zwei weitere Frauen, die auf Kochtöpfe schlagen, aus den Fenstern und Hinterhöfen ringsum dringt das gleiche, helle Klappern. Es schwillt an, irgendwann klingt es so, als haue der ganze Wohnblock auf sämtliche Kochtöpfe, die sie hier in die Finger bekommen. Cacerolazo, so nennen sie in Lateinamerika diese Art des Protests; er erklingt oft, wenn Menschen wütend sind, wenn sie nicht mehr weiterwissen.

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An Kuba scheiterten alle US-Präsidenten von Eisenhower bis Trump 1 – und die linke, deutsche Intelligenzija: Über Revolutionstouristen, die beseelt auszogen und ernüchtert zurückkamen.

SZ PlusVon Willi Winkler

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