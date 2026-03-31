Nun kam doch ein Schiff nach Kuba, und sogar geladen. Nicht mit Gottes Sohn, wie es in der ersten Strophe des adventlichen Chorals heißt, aber sehr wohl mit einer „teuren Last“, Strophe zwei. Etwa 700 000 Fass Öl trug die Anatoli Kolodkin an Bord, die genaue Menge variiert je nach Bericht. Klar aber ist, dass die Ankunft des russischen Öltankers am Montag im Hafen von Matanzas, etwa 100 Kilometer östlich von Havanna, bei vielen Kubanern Hoffnungen nährt.