Im September vergangenen Jahres saßen die Kubaner wieder einmal im Dunkeln. Ampeln und Straßenlaternen fielen aus, in den Kühlschränken verdarb das Essen, manche Menschen kochten auf offenen Feuern auf Bürgersteigen und in Hinterhöfen. Ein landesweiter Stromausfall hatte die Insel heimgesucht, nicht zum ersten Mal in den vergangenen Jahren. Beobachter deuteten das als Sinnbild, Kuba stehe womöglich kurz vor dem Kollaps.