Zum Hauptinhalt springen

LateinamerikaTrumps nächstes Ziel: Kuba

Lesezeit: 4 Min.

Ein Land im Dunkeln: Kuba leidet immer wieder unter den Stromausfällen, wie hier in Matanzas im Mai 2024.
Ein Land im Dunkeln: Kuba leidet immer wieder unter den Stromausfällen, wie hier in Matanzas im Mai 2024. (Foto: ANTONIO LEVI/AFP)

Der US-Präsident droht zum wiederholten Mal der sozialistisch regierten Insel und will die venezolanischen Öllieferungen auf null herunterfahren. Was das für die Menschen in Kuba bedeutet.

Von Benedikt Peters

Im September vergangenen Jahres saßen die Kubaner wieder einmal im Dunkeln. Ampeln und Straßenlaternen fielen aus, in den Kühlschränken verdarb das Essen, manche Menschen kochten auf offenen Feuern auf Bürgersteigen und in Hinterhöfen. Ein landesweiter Stromausfall hatte die Insel heimgesucht, nicht zum ersten Mal in den vergangenen Jahren. Beobachter deuteten das als Sinnbild, Kuba stehe womöglich kurz vor dem Kollaps.

Zur SZ-Startseite

Außenminister Marco Rubio
:Trumps Mann für Lateinamerika

Neben dem US-Präsidenten führt derzeit der Außenminister das Wort. Als Sohn von Exil-Kubanern hat er eine besondere Beziehung zu Amerikas südlichen Nachbarn und eine klare Haltung zum Sozialismus: Venezuela ist für ihn nur eine Etappe Richtung Kuba.

SZ PlusVon Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite