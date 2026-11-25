Vier Jahre saß der Deutsch-Kubaner Luis Frometa Compte in Kuba im Gefängnis. Er war einer von mehr als tausend politischen Häftlingen, die nach den landesweiten Demonstrationen vom 11. Juli 2021 festgenommen worden waren. Sein Vergehen: Er hatte einen Polizeieinsatz mit seinem Handy gefilmt.

Nachdem sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die deutsche Botschaft in Havanna immer wieder für seine Freilassung eingesetzt hatten, konnte Frometa 2025 die Haftanstalt verlassen, durfte aber nicht ausreisen. An diesem Dienstag nun durfte der 63-Jährige zu seinen beiden Töchtern nach Dresden zurückkehren. Menschenrechtsorganisationen beklagen seit Jahren die Situation der politischen Gefangenen in dem Inselstaat und die zunehmende Repression gegen Andersdenkende.