Im vergangenen Juni war es erst einmal nur ein Appell. „Freiheit, Freiheit, das ist der Schlüssel“, rief Conrado Galindo Sariol da geradezu ins Mikrofon. Er war als Gast in eine Sendund von Radio Martí eingeladen worden. Der Moderator hatte Galindo, einen Aktivisten gegen das sozialistische Regime in Kuba, als „Koloss der Freiheit“ vorgestellt. Radio Martí ist ein amerikanischer Sender, der Stimmung gegen die kubanische Regierung machen soll. Doch ein Dreivierteljahr nach dem Interview waren Worte offenbar nicht mehr genug für Galindo.