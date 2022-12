Von Mike Szymanski

Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, der Elite-Verband für besonders heikle Aufgaben, hat seit diesem Jahr ein Besucherzentrum. Wer mehr über das KSK erfahren will, kann vor der Wache der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw links in einen großzügigen Neubau abbiegen und lernen, was die Männer schon alles geleistet haben. Bis heute sind es tatsächlich nur Männer, die die harte Prüfung zum Kommandosoldaten geschafft haben.