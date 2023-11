Bei der Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Berliner Bundestag hat Schwedens Kronprinzessin Victoria das Leid durch den Krieg in der Ukraine und den Konflikt in Nahost in den Mittelpunkt gestellt. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Regierungsvertreter waren anwesend. "Es ist ein Krieg, der uns an die dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte erinnert", sagte Victoria in ihrer Rede über den Ukraine-Krieg. Hinzu kämen die Entwicklungen nach den "schrecklichen Angriffen" der Hamas auf israelische Zivilisten. "Wir sehen entsetzliche Bilder aus Gaza mit großem menschlichem Leid." Der Schutz "aller Zivilisten" müsse garantiert werden, mahnte Victoria. Am Volkstrauertag wird jedes Jahr der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Vor der Gedenkstunde hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gemeinsam mit Berliner Landespolitikern Kränze auf dem Jüdischen Friedhof im Stadtteil Weißensee niedergelegt. Auch in den Bundesländern fanden Gedenkstunden zum Volkstrauertag statt.