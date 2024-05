In Kroatien steht der bisherige bürgerliche Ministerpräsident Andrej Plenković erstmals vor einer Regierungsbildung unter Beteiligung der ultrarechten Heimatbewegung (DP). Nach harten dreiwöchigen Koalitionsverhandlungen zwischen Plenković' Partei HDZ und DP sowie weiteren Parlamentariern erteilte Staatspräsident Zoran Milanović dem Premier am Freitag erneut den Auftrag zur Regierungsbildung. Die konstituierende Sitzung des neuen Parlaments ist für 16. Mai angesetzt. Vorher hatte Plenković dem Staatschef eine Liste mit Unterschriften von 78 Parlamentariern vorgelegt, die ihn unterstützen, darunter zwölf DP-Abgeordnete. Damit bewies er, dass er über eine Mehrheit verfügt. Kroatiens Parlament hat 150 Abgeordnete, 76 ist die Mindestzahl für eine Regierungsmehrheit. Bei der Parlamentswahl am 18. April war Plenković' Partei stärkste Kraft geworden, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Für die Parlamentsmehrheit reicht die Koalition mit den Ultrarechten nicht, zumal zwei von 14 DP-Parlamentariern gegen das Bündnis sind. Plenković benötigte daher weitere Unterstützer. Diese kommen aus den Reihen der Minderheiten-Vertreter und einer Klein-Partei. Bisher regierte HDZ im Bündnis mit gemäßigten Kleinparteien. Die erst 2020 gegründete DP fällt bisher durch antiserbische, illiberale und geschichtsrevisionistische Rhetorik auf.