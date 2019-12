Wer Präsident oder Präsidentin Kroatiens wird, entscheiden die Wähler in einer Stichwahl am 5. Januar. Bei der Abstimmung am Sonntag gewann keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit, wie die staatlichen Wahlbehörden am späten Abend nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen meldeten. Der linksgerichtete frühere Ministerpräsident Zoran Milanovic kam in der ersten Runde auf nahezu 30 Prozent, die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic erreichte fast 27 Prozent. Auf Platz drei landete der rechtsgerichtete Sänger Miroslav Skoro mit 24 Prozent.